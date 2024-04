"Często nie wiedzą, że mamy dla nich oferty". Na UPP odbyły się targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami

- Skupiamy się tutaj na doświadczaniu niepełnosprawności wzrokowej. Mamy okulary symulujące różne wady wzroku i do tego gazety, żeby ludzie mogli zobaczyć jak to jest przeczytać coś w ten sposób. Mamy ramki dla osób niewidomych, które powinny być w urzędach a nie są. Mamy pismo Braille’a czy tabliczkę do pisania tym pismem. Czyta się od lewej do prawej, ale pisze się od prawej do lewej i to wcale nie jest takie proste