Karabiny na Politechnice: Naukowcy rozmawiają w Poznaniu o możliwościach przemysłu obronnego. "Mamy potencjał i warto go lepiej wykorzystać"

- Przygotowaliśmy ją na Politechnice Poznańskiej by pokazać młodym ludziom, że to bardzo ważny sektor, w którym warto się rozwijać, znaleźć dobrą pracę. Dodam, że Unia Europejska bardzo wspiera badania z dziedziny przemysłu obronnego. Tym bardziej, że ten sektor jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogłyby rozwijać się i pozyskiwać fundusze europejskie, przyznawane na zasadzie nie geograficznej, ale biorące pod uwagę wartość i konkurencyjność projektu. Mamy potencjał i warto go lepiej wykorzystać. Mamy bardzo zdolnych i bardzo dobrze wykształconych ludzi - w interesie naszym i całej Europy jest by ten potencjał wykorzystać. A jak wykorzystać, to także w kooperacji z innymi podmiotami, które mają wartościowe i nowatorskie rozwiązania. Powinniśmy przejść od etapu, w którym Niemcy pozwalają nam modernizować Leopardy do sytuacji, w której to my jesteśmy partnerem przy budowie nowego czołgu europejskiego.