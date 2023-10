W Poznaniu powstał Las Pamięci. Można tam legalnie "rozsypać" prochy swoich bliskich

Legalnie rozsypiesz prochy swoich bliskich

Na cmentarzu komunalnym Miłostowo uruchomiono drugi w Poznaniu tak zwany Las Pamięci. To kwatera wśród drzew o powierzchni 235 m kw., na której pochówki odbywają się w biodegradowalnych urnach.

- Teren przeznaczony na pochówki jest ogrodzony, co uniemożliwia spacerowanie po nim, a pozwala na zachowanie należnej czci spoczywającym tu zmarłym - mówi Mateusz Dzioba, zastępca dyrektora Usług Komunalnych. - Ich nazwiska umieszczane są na ustawionych w pobliżu kamieniach. Tam również można stawiać symbolicznie kwiaty i znicze. Przy kwaterze zamontowano także ławki dla odwiedzających - opisuje.

Kolejne legalne rozsypanie prochów w Poznaniu

- Taka forma pochówku staje się coraz bardziej popularna. Obecnie na cmentarzach komunalnych w Poznaniu pochówki w urnach przekraczają już 50 proc. wszystkich pogrzebów. To nieco więcej niż w skali kraju, gdzie - jak wynika ze statystyk - średnia pochówków urnowych wynosi średnio 40 proc. - przekazują miejscy urzędnicy.

Na cmentarzach komunalnych w Poznaniu, poza wymienionymi lasami pamięci, znajdują się również inne miejsca dedykowane wyłącznie do pochówków urnowych:

Wyszukiwarka cmentarna ułatwi poszukiwania grobów bliskich

Przed Wszystkimi Świętymi specjalną wyszukiwarkę cmentarną dodano do miejskiej aplikacji mobilnej. Jest ona dostępna na specjalnie przygotowanym kaflu znajdującym się na stronie głównej aplikacji Smart City. Wystarczy w niego kliknąć, by przejść do formularza. W nim trzeba podać imię lub nazwisko osoby pochowanej. Można też wskazać datę zgonu lub pogrzebu, a także nazwę cmentarza.