Wszystkich Świętych... Pokaz mody czy duchowa kontemplacja?

Święta często i dla wielu Polaków nie są jednak okazją do radowania się, czasem odpoczynku i spędzania wolnych dni z rodziną. Zamiast tego kojarzą się z ponownym przeżywaniem żałoby… Zakładanie kolorowych ubrań i układanie wymyślnej fryzury może być pewnego rodzaju ucieczką.

- Kulturoznawcy i socjologowie interpretują to jako wyjście z otoczki smutku, zadumy i pewnej żałoby. Również jako szukanie niereligijnej i niekonwencjonalnej formy zaznaczania swojej obecności, ale bez nawiązywania do tego co jest istotne. To może być ucieczka od smutku i wspomnień niekiedy bardzo obciążających traumą