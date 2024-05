Matura 2024 rozpoczęta. Lekko zestresowani maturzyści przystąpili do egzaminów, a radośni internauci do tworzenia i rozsyłania memów, demotywatorów i zabawnych obrazków o maturach. Zobaczcie, z czego tym razem się śmieją i pamiętajcie, by podejść do tego z dystansem!

Matura na wesoło

Egzamin już za Wami? Teraz można się odstresować. Zebraliśmy dla Was zabawne obrazki, demotywatory i memy o maturze. Zobaczcie je w naszej galerii:

Z jakich przedmiotów maturzyści 2024 piszą maturę?

Każdy maturzysta obowiązkowo musi przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego, obcego nowożytnego i matematyki oraz do egzaminów ustnych z języka polskiego, obcego nowożytnego, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

By zdać maturę należy podjeść do egzaminów i uzyskać z nich minimum 30 procent. Wyniki matur 2024 uczniowie będą mogli sprawdzić za pośrednictwem platformy ZIU, we wtorek 9 lipca od ok. godz. 8.30.

Co jeśli nie zdamy matury?

Nie ma co się załamywać! Pierwsza okazja do poprawki już za chwilę. Maturzyści, którzy nie zdali jednego przedmiotu mogą go poprawić w terminie:

20 sierpnia 2024 r., godz. 9.00 - część pisemna

21 sierpnia 2024 r. - część ustna (język polski, języki obce nowożytne i języki mniejszości narodowych) Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone we wtorek 10 września 2024 r.

Osoby, które w tym roku nie zdadzą więcej niż jednego przedmiotu mogą poprawić maturę w ciągu 5 lat liczonych od października 2024 r. (roku, w którym przystąpiły do egzaminu po raz pierwszy), najwcześniej w maju 2025 r. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected] Obserwuj nas także na Google News

