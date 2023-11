Kibice Lecha Poznań rozczarowani i zziębnięci. Nie tak miał wyglądać ten wieczór na Enea Stadionie. Zobacz zdjęcia

Kibice Lecha Poznań nie wystraszyli się mrozu

Frekwencja podczas tego mroźnego dnia (termometry wskazywały ok. -3 stopnie Celsjusza) dopisała. Na Enea Stadion przybyło dokładnie 25 811 kibiców . Jest to trzeci - zaraz po Spartaku Trnava i Żalgirisie Kowno - wynik, jeśli chodzi o zapełnienie trybun na stadionie przy Bułgarskiej w tym sezonie. Do poprawy wyniku może dojść jeszcze jeden raz w tym roku. 10 grudnia o godz. 12.30 Kolejorz podejmie Piast Gliwice i będzie to ostatni mecz w Poznaniu w anno Domini 2023.

Lechici po raz kolejny udowodnili, że mają problem z wykreowaniem klarownej sytuacji do zdobycia bramki oraz skutecznej egzekucji. Niebiesko-Biali dominowali w posiadaniu piłki (69 do 31 procent dla Kolejorza), byli lepsi w strzałach celnych (8 do 7), zdominowali Widzew w podaniach celnych (560 do 230), a mimo to, nie potrafili tego meczu wygrać.