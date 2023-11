Widzew zneutralizował Lecha Poznań

Jako pierwszy strzelanie rozpoczął Kolejorz. W 3. minucie spotkania błąd widzewskich obrońców wykorzystał Adriel Ba Loua, który zagrał do Kristoffera Velde. Norweg znalazł się w dobrej pozycji do oddania, lecz strzał skandynawskiego skrzydłowego wpadł wprost w ręce Henricha Ravasa .

Widzew nie chciał jedynie czekać na to, co zrobi Kolejorz i nie nastawił się wyłącznie na ataki z kontry. Sami wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc składne akcje, a po jednej fanom Lecha nieco mocniej zabiło serce. Z prawej strony pola karnego uderzał Antoni Klimek. Futbolówka trafiła jeszcze w nogę Jespera Karlstroma i takim opadającym "liściem" minimalnie minęła bramkę, bezradnie rzucającego się golkipera Kolejorza. W 16. minucie goście mogli cieszyć się z prowadzenia . Prawą stroną poszedł Jordi Sanchez, który zagrał piłkę na środek pola karnego. Ostatecznie otrzymał ją Fran Alvarez i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Lech wypunktowany w doliczonym czasie gry

W drugiej części Widzew się cofnął, jednak było to zamierzone działanie. Łodzianie bronili się mądrze, natomiast ataki Kolejorza były rozpaczliwe i nic nie wskazywało, że dojdzie do wyrównania. Co więcej, to widzewiacy atakami z kontr mogli zdobyć drugą bramkę, lecz na szczęście Niebiesko-Białych byli równie nieskuteczni, co Lech.

Po godzinie gry na boisku zameldowali się Dino Hotić oraz Ali Gholizadeh, którzy mieli zmienić oblicze meczu i jeszcze bardziej rozruszać ofensywę poznańskiej lokomotywy. Chwilę po ich wejściu kiks kolejki mógł popełnić mrozek, który zwlekał z wybiciem piłki, prosząc się o stratę gola. Ernest Terpiłowski wszedł na wślizgu i o mało co piłka nie wtoczyła się do bramki. Na szczęście młodego bramkarza Lecha w sukurs przyszedł mu Miha Blazić.