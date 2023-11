Unia i Polonia wygrywają na zakończenie roku kalendarzowego

Podopieczni trenera Tomasza Bekasa pokonali na wyjeździe Starogard Gdański 4:3. Unici weszli lepiej w mecz i wyszli na prowadzenie już w 9. minucie meczu. Dzięki Dominikowi Chromińskiemu, który po stałym fragmencie gry naciskał na rywala i zmusił go do błędu, padł samobój. W 22. minucie gospodarze wyrównali. Do przerwy utrzymał się remis, lecz po zmianie stron byliśmy świadkami wielu goli. W 56. minucie sfaulowany w polu karnym został Jan Paczyński i arbiter wskazał na wapno. Jedenastki nie wykorzystał Dominik Chromiński i nadal mieliśmy 1:1. Niewykorzystany rzut karny nie podłamał Chromińskiego i w 64. minucie, popisał się rajdem na bramkę, stanął oko w oko z golkiperem gospodarzy i wyprowadził Unię na prowadzenie. Ponadto, dziesięć minut później zdobył bramkę na 3:1, po stałym fragmencie gry. Gospodarze próbowali złapać kontakt i udało im się to zrobić w 80. minucie. W doliczonym czasie gry, padły jeszcze dwa gole. Najpierw dla Unii, a później dla Stargardu. Ostatecznie unici wygrali wyjazdowe starcie 4:3. Autorem ostatniego trafienia dla „Dumy Swarzędza” został Kacper Borowiak.