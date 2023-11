Były trener Lecha Poznań objął klub z Bundesligi. Zagra w Lidze Mistrzów Maciej Lehmann

Nenad Bjelica to trener nadal lubiany przez licznych sympatyków Lecha Poznań Grzegorz Dembinski

Nenad Bjelica, były trener Lecha Poznań, został oficjalnie przedstawiony jako nowy szkoleniowiec Unionu Berlin. 52-latek ostatnio był związany z tureckim Trabzonsporem, w którym pracował od kwietnia do października 2023 roku. Union w poprzednim sezonie zajął 4 miejsce i zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, lecz teraz spisuje się fatalnie. Zajmuje dopiero 17. miejsce w Bundeslidze, więc zadaniem Chorwata będzie utrzymanie go w niemieckiej elicie.