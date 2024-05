Tak żyje i mieszka Mikael "Król" Ishak. Jak snajper Lecha Poznań spędza czas poza murawą? Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy Kolejorza!

Tak żyje gwiazda Lecha - Mikael Ishak

Szwedzki snajper i poznańskie życie

Mikael Ishak w 2020 roku przeniósł się do Poznania z niemieckiego klubu 1.FC Nuremberg. Od tamtego czasu piłkarz zachwyca kibiców oraz kadrę trenerską. Szwed nie tylko zyskał kapitańską opaskę, ale również iście królewski przydomek. "Król" Ishak na swoim profilu na platformie Instagram publikuje zdjęcia pokazujące jak spędza czas poza boiskiem. Prezentujemy je w naszej galerii.

Sezon w wykonaniu gwiazdy Lecha Poznań

Obecnego sezonu snajper nie zaliczy do najlepszych, a to za sprawą kontuzji, które nie oszczędzały Szweda. “Król” Ishak podczas zimowego obozu doznał kontuzji żeber, która wykluczyła go na sześć kolejek Ekstraklasy.

Kapitan Lecha po powrocie na murawę pokazuje się ze świetnej strony. W 6 meczach zdobył 4 bramki, z czego dwie były na wagę zwycięstwa Kolejorza. To właśnie w szwedzkim napastniku kibice upatrują nadzieję na grę w europejskich pucharach.