Lech Poznań rozczarował kibiców po całej linii. John van den Brom: "Nie widzę progresu w grze mojej drużyny"

Co zatem zmieniło się od ostatniego meczu (zremisowanego z Legią 0:0) oraz dwutygodniowej przerwy na kadrę. W jaki sposób Kolejorz ją wykorzystał i co udało się poprawić - jeśli cokolwiek się udało?

- To, co chcieliśmy poprawić w porównaniu do poprzednich meczów to to, aby czuć się komfortowo przy piłce. Nie przekładało się to na kreowanie sytuacji. Widzew to zespół, który potrafi grac w piłce, co pokazał w dzisiejszym meczu. Kiedy przegrywa się 1:3, to trzeba powiedzieć, że źle wykonaliśmy naszą pracę oraz analizę tego wszystkiego. To była niepotrzebna porażka. Pomogliśmy Widzewowi ten mecz wygrać - zaznaczył trener Kolejorza.