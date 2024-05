Kiedy zakończenie roku szkolnego 2023/2024? Wakacje będą wyjątkowo długie! Zobacz, jakie zmiany będą w nowym roku szkolnym

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Kiedy będzie?

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 21 czerwca. Ustawowo jest to zawsze pierwszy piątek po 20 czerwca. Natomiast ferie letnie rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 31 sierpnia. Wakacje będą trwały aż 72 dni - dziewięć dni w czerwcu, 31 w lipcu, 31 w sierpniu i jeden we wrześniu.