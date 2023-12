Kierowca z Łotwy zatrzymany pod Koninem. "Zachowywał się nerwowo"

We wtorek, 5 grudnia, na odcinku autostrady A2 w pobliżu Konina, inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali ciągnik siodłowy z podpiętą naczepą. Samochodem należącym do łotewskiej firmy przewożono makaron z Łotwy do Niderlandów.

Kontrola tachografu wykazała, że kierowca posługiwał się w nim kartą wystawioną na innego kierowcę. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że że kierowca od 4 grudnia wykonywał przewóz rejestrując wszystkie swoje aktywności na konto kolegi. Oprócz tego uwagę inspektorów zwróciła pęknięta przednia szyba samochodu ciężarowego.