Policyjni "łowcy głów" zatrzymali włamywacza. Okradł dom pod Poznaniem. Grozi mu 10 lat więzienia OPRAC.: Emilia Ratajczak

Sprawą zajęli się policyjni "łowcy głów". archiwum Polska Press

Do 10 lat więzienia grozi 46-latkowi, który odpowie za włamanie do domu w jednej z podpoznańskich miejscowości. Złodziej ukradł m.in. znaczną kwotę pieniędzy i chciał uciec do Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany m.in. do odbycia kary więzienia za niepłacone alimenty.