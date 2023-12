Jak podaje portal infokostrzyn.pl, Prokuratura Rejonowa we Wrześni postawiła ks. Mateuszowi N., zarzut wielokrotnego wykorzystania seksualnego osoby małoletniej poniżej 15. roku życia. Chodzi o tzw. inne czynności seksualne popełnione w latach 2020-2023.

Śledztwo było prowadzone od kilku miesięcy, a pod koniec września prokuratura postawiła księdzu zarzuty.

- mówi portalowi InfoKostrzyn.pl prokurator Paweł Karpiesiuk z Prokuratury Rejonowej we Wrześni.

- Do zdarzenia doszło kilkukrotnie od września 2020 roku do stycznia 2023 roku w Kostrzynie. Jest to czyn z artykułu 199 par. 2 Kodeksu Karnego, czyli wykorzystaniu stosunku zależności między sprawcą a osobą pokrzywdzoną i art. 200 par. 1 Kodeksu Karnego – popełnienie różnych czynności seksualnych, których sprawca dopuszcza się wobec osoby poniżej 15. roku życia. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz odmówił składania wyjaśnień, do czego ma prawo