Co najmniej 500 milionów na finansowanie in vitro z budżetu państwa. Miejski program w Poznaniu tylko do końca 2024 roku

In vitro będzie finansowane przez rząd

No i stało się. In vitro będzie finansowane ze środków rządowych. Tak 29 listopada zdecydował Sejm. Obywatelski projekt ustawy, który wprowadza państwową pomoc złożono jeszcze w poprzedniej kadencji. Poparło go 268 posłów i posłanek, przeciw było 118, a 50 wstrzymało się od głosu.