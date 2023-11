Co z miejskim programem in vitro w Poznaniu? Jacek Jaśkowiak zapewnia, że nie zostawi przyszłych rodziców na lodzie

- Dzięki temu programowi urodziło się 507 dzieci, w tym okresie w którym Poznań dofinansowuje tego typu zabiegi. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest znacząca liczba. W tym czasie, gdy rządy Prawa i Sprawiedliwości pozbawiały pary możliwości starania się o dziecko, to uważamy ten program za bardzo istotne zadanie, które udało się zrealizować

– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

Rocznie na ten cel urzędnicy przeznaczali 1,8 miliona złotych.

- Liczymy na to, że uda się na poziomie rządowym doprowadzić do takich zmian, by dofinansowywać to w układzie ogólnopolskim. Będziemy się wtedy starać, aby osoby, które zostały objęte programem miejskim – miały finansowanie rządowe