Zlikwidowano ważną placówkę rodzinną w Poznaniu. Wszyscy radni byli "za". Na jej miejsce ma powstać inna. Kiedy?

- Dzieci potrzebują miłości, ciepła, akceptacji. Rodzice biologiczni nie zawsze są im to w stanie zapewnić. Wtedy dzieci trafiają do pieczy zastępczej, która może mieć formę rodzinną lub instytucjonalnej. Lepiej, aby dorastały w środowisku rodzinnym, niż w placówkach. Pamiętajmy, że są to dzieci po przejściach, z bagażem trudnych doświadczeń. Rodzina zastępcza jest dla nich szansą na szczęśliwe dzieciństwo, na dorastanie w przyjaznym otoczeniu - mówi Anna Krakowska, dyrektor MOPR Poznań.