Klauzula obowiązku informacyjnego dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz platformy Instagram w zakresie konta/fanpage

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z obserwowaniem przez Ciebie fanpage Mroczny Poznań w portalu społecznościowym Facebook lub konta na platformie Instagram (dalej łącznie Facebook oraz Instagram będą zwane również „Serwisami”, zaś każda platforma osobno „Serwisem”), dodawaniem komentarzy do publikowanych przez nas w ich ramach treści, bądź wchodzeniem przez Ciebie w interakcję z nami za pośrednictwem Serwisów w inny sposób (np. gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio w aplikacji Messenger) jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS:0000002408 (dalej jako: „Administrator” lub „my”).

W związku z posiadaniem przez Ciebie konta w Serwisie, współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego przez nas fanpage jest również odpowiedni Serwis (spółka Meta Platforms Ireland Limited). To oznacza, że Administrator oraz dany Serwis wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podejmowanymi przez Ciebie działaniami związanymi z obserwowaniem naszego konta lub innej Twojej aktywności, która wiąże się z naszym fanpage. Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi platformami internetowymi i aplikacjami, które należą do ich grupy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez właściciela Serwisów znajdziesz tutaj:

2. Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie, kiedy obserwujesz nasz fanpage, kontaktujesz się z nami poprzez portal społecznościowy, dodajesz komentarze pod naszymi postami, bądź w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z posiadanym przez Ciebie kontem w Serwisie oraz Twoją aktywnością. Przetwarzamy wszystkie te informacje o Tobie, które są udostępnione przez Ciebie jako dane publiczne, w szczególności mogą to być dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia publicznie dostępne), dane przekazane w ramach bezpośredniego kontaktu.

W związku z korzystaniem przez nas z funkcji analitycznych oferowanych przez Serwisy, przetwarzamy także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz profil, jak również odbiorców naszych reklam – informacje te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO, ale informujemy Cię o naszej aktywności w tym zakresie dla zachowania pełnej przejrzystości naszego działania.

4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

administrowania i obsługi strony Administratora w Serwisie, w tym między innymi w celu udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze czy posty, jak również w ramach zarządzania nad treściami, które są publikowane w danym portalu, a dodatkowo także w celu informowania użytkowników platformy Facebook lub Instagram o prowadzonej przez nas działalności, promowaniu organizowanych przez nas wydarzeń czy usług i produktów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zarządzaniu i obsłudze prowadzonego fanpage, w tym w ramach przedstawiania profilu działalności Administratora użytkownikom Serwisów;

obsługa wiadomości kierowanych do Administratora za pośrednictwem aplikacji Messenger lub dedykowanych formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na otrzymywaniu i odpowiadaniu na zapytania użytkowników kontaktujących się z Administratorem;

zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również dochodzenie i obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na obronie lub realizacji naszych praw, jak również dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników.

W ramach prowadzonej za pośrednictwem portalu Facebook oraz Instagram działalności Administrator korzysta z narzędzia Facebook Lead Ads, który służy do kierowania reklam do zdefiniowanej przez Administratora grupy odbiorców. Takie działanie nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, gdyż parametry (cechy) grup odbiorców, jakie wybiera Administrator, nie pozwalają nam na Twoją identyfikację (mogą to być ogólne kategorie takie jak wiek odbiorców czy ich lokalizacja, ale bez danych pozwalających na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację konkretnych użytkowników).

5. Podanie Twoich danych osobowych w ramach korzystania przez Ciebie z fanpage jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcjonalności, takich jak możliwość bezpośredniego skontaktowania się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger.

6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 4 powyżej, w szczególności przez czas, w jakim jesteś użytkownikiem naszego fanpage, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z obserwowania lub polubienia fanpage Administratora, jak również edytować oraz usuwać komentarze, które w nim utworzyłeś. Jeśli tego nie zrobisz, to Twoja aktywność pozostanie widoczna przez cały okres ich dostępności w portalu Facebook/Instagram.

Pamiętaj, że Serwisy mogą niezależnie określać okresy przechowywania Twoich danych osobowych, które przetwarzają.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest administrator portalu Facebook i/lub Instagram (w zależności od tego, na której z platform posiadasz konto) oraz jego użytkownicy. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

naszym podwykonawcom oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, podmiotom, którym zlecamy prowadzenie naszego profilu w mediach społecznościowych;

innym odbiorcom danych – m.in. spółkom z naszej grupy kapitałowej – Grupy Orlen, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

5. Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane. Zaznaczamy jednak, że celem dopasowania treści, które prezentujemy odbiorcom naszych komunikatów reklamowych, definiujemy za pomocą narzędzi dostarczanych przez Facebook grupy użytkowników w oparciu o indywidualnie dobrane przez nas kryteria, np. wiek, lokalizację. Informacje takie nie pozwalają nam jednak na identyfikację Twojej tożsamości.

6. Administrator nie planuje przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w zakresie innym, niż wynikający z transgranicznego przepływu danych w ramach Serwisów. Wskazujemy, że portal Facebook oraz platforma Instagram mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez te podmioty w ich politykach prywatności.

7. Posiadają Ci prawo do:

żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora danych,

wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected], pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe. Administrator będzie realizował Twoje żądania w zakresie, w jakim pozwalają nam na to warunki techniczne Serwisów (np. w zakresie usuwania Twoich komentarzy).

8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.