Koleje Wielkopolskie z ambitnymi planami ekspansji. Nowe połączenia nad Bałtyk i w Karkonosze?

Nowe trasy w planach Kolei Wielkopolskich

Spółka zadeklarowała chęć realizowania nowych usług przewozu osób w wymienionych relacjach w okresie od 28 czerwca 2025 r. do 2 września 2029 r., co pokazuje długoterminowe zaangażowanie w rozwój oferty.

Sezonowe kursy nad morze i w góry

Koleje Wielkopolskie planują, że większość nowych połączeń będzie miała charakter sezonowy, z kursami realizowanymi głównie w weekendy letnie. Na przykład, pociągi z Poznania do Kołobrzegu mają odjeżdżać o godzinie 7:00 i wracać o 19:00, oferując czas przejazdu wynoszący 3 godziny i 38 minut. Podobnie, kursy do Ustki mają zapewnić podróż o 2 minuty szybszą niż obecnie najszybszy pociąg na tej trasie, z odjazdem o 6:30 i powrotem o 17:00.

W przypadku ograniczonej przepustowości linii, KW rozważa możliwość połączenia relacji do Kołobrzegu i Ustki w jeden pociąg, co wymagałoby łączenia i rozłączania jednostek w Białogardzie. Pociągi do Szklarskiej Poręby Górnej i Gdyni również miałyby kursować tylko w weekendy, co jest odpowiedzią na potrzeby turystyczne pasażerów.