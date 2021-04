Kolejna odsłona historycznego konkursu "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?". Do wygrania 3 tysiące złotych

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do refleksji nad tym, w jaki sposób korzystają z miasta, co jest w nim dla nich ważne oraz jakiego Poznania chcieliby dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

- Każda i każdy z piszących odnoszą się do własnych, osobistych doświadczeń, wspomnień i marzeń, ale wspólnie wyłaniający się obraz wskazuje na podobieństwa i różnice - zauważa dr Maciej Frąckowiak z Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM.

Prace konkursowe mogą mieć formę pisemną (maszynopis lub rękopis) lub mówioną (nagrania dźwiękowego). Organizatorom zależy by materiały były szczere, dokładne i szczegółowe i odnosiły się do autentycznych doświadczeń własnych lub innych ludzi.

Ustalono też jaką objętość dla wypowiedzi. Prace pisemne powinny mieścić się w przedziale 5 do 40 stron, a nagrania trwać od 25 do 75 minut. Do wypowiedzi można również dołączyć materiały wizualne, np. fotografie.