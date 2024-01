Komendant wielkopolskiej policji Piotr Mąka wylicytował historyczną kostkę ze Starego Rynku w Poznaniu. Wiemy, co się z nią stanie

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka podczas 32. Finału WOŚP wylicytował historyczną kostkę z poznańskiego Starego Rynku, którą na aukcję wystawił prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Czytaj też: Poznańska firma wylicytowała najdroższe złote serduszko WOŚP w Polsce!

- W tym roku wielkopolska policja wspierała WOŚP nie tylko dbając o bezpieczeństwo wolontariuszy. Mieliśmy swoje stoiska w obydwu sztabach WOŚP w Poznaniu. Zaoferowaliśmy również wiele policyjnych atrakcji do wylicytowania. W niedzielę razem z moją zastępczynią i niektórymi naczelnikami pojechaliśmy do sztabu na MTP i przy Posnanii. Będąc na MTP akurat trafiliśmy na licytacje, które prowadził prezydent Jacek Jaśkowiak i dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. W pewnym momencie rozpoczęła się licytacja historycznej kostki ze Starego Rynku. Pomyślałem, że jest to pewien symbol Poznania i pojawiła się w mojej głowie myśl, że musi ona zostać u nas