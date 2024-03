Komisja Ligi ukarała Lecha Poznań. Czy takie działanie ma sens?

Komisja Ligi ukarała Lecha Poznań, choć cały czas nie podała tej informacji do publicznej wiadomości. Kolejorz otrzymał karę za zachowanie swoich kibiców podczas starcia ze Śląskiem Wrocław (0:0). Po raz kolejny zastosowano odpowiedzialność zbiorową na... mecz wyjazdowy. Czy takie karanie ma sens?

Kamery, monitoringi, kontrole, numery pesel - to wszystko jest obecne na polskich stadionach po to, aby zapewnić bezpieczeństwo kibiców oraz jak najszybciej zidentyfikować sprawców czynów, które są zabronione. Komisja Ligi działająca przy Ekstraklasie, która zajmuje się m.in. nakładaniem kar na kluby i zawodników, zdaje się o tym zapominać, że takie urządzenia oraz możliwości są dostępne. Po raz kolejny ten organ postanowił zastosować odpowiedzialność zbiorową i ukarać fanów, którzy nie zawinili w rzeczonej sprawie.

Incydent na meczu Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław

Tym razem chodzi o kibiców Lecha Poznań, którzy nie będą mogli udać się na wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem. To wszystko przez zachowanie osób, które podczas spotkania ze Śląskiem Wrocław (0:0) w ubiegłą sobotę rzucili dwoma butelkami (jedna szklana, druga plastikowa) na murawę. Na szczęście przeleciały one obok piłkarzy i nikomu nic się nie stało. Komisja Ligi nałożyła karę na klub z Wielkopolski w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zakazu wyjazdowego na jedno najbliższe spotkanie. Te akurat przypada na najbliższą niedzielę na godz. 17.30.

Co ciekawe, tej informacji nie podała do obiegu Komisja Ligi, która zazwyczaj przekazywała takie komunikaty tuż po posiedzeniach (te odbywają się przeważnie w środy). Do piątku (stan na godz. 15:30) takiej wiadomości na ich oficjalnej stronie nie ma. Zostały one natomiast przesłane klubom oraz stowarzyszeniom.

O tym, że kibice Kolejorza nie będą mogli zjawić się w Częstochowie, można było wywnioskować w czwartek po informacji na stronie i social mediach... Rakowa Częstochowa. Na klubowej witrynie opublikowano informację, że w puli biletów znalazło się dodatkowe 300 miejsc w sektorze gości. Czyli w miejscu, gdzie mieli znaleźć się sympatycy Kolejorza, którzy... posiadali już wejściówki. Choć cały czas to nie były oficjalne informacje.

"W związku ze spodziewanym kompletem widzów na niedzielnym meczu z Lechem Poznań oraz brakiem przyjazdu kibiców gości, udostępniliśmy do sprzedaży miejsca na trybunie D. W systemie biletowym pojawiło się 300 miejsc na trybunie D (sektor gości). Z uwagi na nieco słabszą widoczność płyty boiska, bilety mają atrakcyjną cenę - 20 złotych."

- czytamy wiadomość na stronie klubu, która pojawiła się w czwartek rano.

To nie pierwsza taka kara od Komisji Ligi. Czy to ma sens?

Wydawać się może, że Komisja Ligi na czele z przewodniczącym Jarosławem Poturnickim polubiła taki sposób karania kibiców. Przypomnijmy, dwa tygodnie temu kibice Śląska za podobny incydent, podczas starcia z Pogonią, zostali ukarani 50 tysiącami złotych oraz zakazem wyjazdu fanów na mecz z Kolejorzem. Dodatkowo Wojskowi do końca marca muszą zainstalować ochronną siatkę na trybunie, z której butelka poleciała na boisko. Oczywiście, takie zachowania jak te w Poznaniu i Wrocławiu są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca. Jednak czy taki sposób karania ma sens? Dlaczego osoby, które nie były zamieszane, nie mogą pojechać... na spotkanie wyjazdowe, choć do zdarzenia doszło na własnym stadionie?

W pełni zrozumiałe jest także to, że znajdą się sympatycy takich kar.

Jednak działania i szybkość podejmowania decyzji są w pełni sprzeczne z logiką. Jeśli Komisja Ligi po meczu Śląska z Pogonią w trybie nadzwyczajnym zwołała posiedzenie, to dlaczego nie zrobili tego po meczu Lecha ze Śląskiem? Tamta decyzja została ogłoszona bardzo szybko i to blisko na dwa tygodnie przed wyjazdem Wojskowych do Poznania. Tutaj orzeczenie nie zostało opublikowane (choć Komisja Ligi ma na to 7 dni), a kara dotknęła tych, którzy od kilku dni posiadali bilety na ten mecz.

To jest jednak zabijanie futbolu. Trener Jacek Magiera przed starciem Śląska z Lechem powiedział, że takie działania są zabijaniem sportu, a Komisja Ligi poszła na łatwiznę. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Obserwuj nas także na Google News

Skrót meczu Lech Poznań - Śląsk Wrocław [WIDEO]

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!