Raków Częstochowa - Lech Poznań, czyli starcie dwóch powalonych siłaczy. Kto odżyje?

Po wtorkowej, pucharowej porażce z Pogonią nastroje wśród kibiców Lecha Poznań znów zmieniły się jak w kalejdoskopie. Wiarę w to, że Kolejorz może w tym sezonie jeszcze powalczyć o dublet, która po trzech wiosennych ligowych kolejkach, powróciła dzięki zwycięstwom z Zagłębiem i Jagiellonią, zastąpiło zniechęcenie i uczucie upokorzenia. Nie chodzi już nawet o to, że Kolejorz remisując ze Śląskiem, po raz kolejny nie wykorzystał okazji, by zostać liderem ekstraklasy. Gdy wydawało się, że zespół wychodzi na prostą, poprawił to, co nie funkcjonowało, odbudował się mentalnie, znów zawiódł na całej linii, przegrywając prestiżowy mecz z Pogonią. Była szansa zrewanżować się za jesienną klęskę 0:5 i z wypiętą piersią zameldować się w półfinale PP. Pozostał smutek i niedowierzanie, że sprawdził się najczarniejszy scenariusz.