Komu przeszkadzają psy? Mieszkanka Rogoźna znalazła gwoździe w kiełbasie! Sprawą zajęła się policja

W mediach zawrzało. Z informacji przekazanych przez Towarzystwo wynika, że sprawą zajęli się rogozińscy policjanci.

- Zawiadomienie wpłynęło do nas w poniedziałek, 15 kwietnia w godzinach popołudniowych i dotyczyło usiłowania znęcania się nad zwierzętami. Zgłaszająca kobieta, będąc na spacerze ze swoim psem w pobliżu ogródków działkowych w Rogoźnie, znalazła kawałki kiełbasy, w których znajdowały się gwoździe. Niestety, jej pies zjadł jeden z takich kawałków, na szczęście nie zawierał on niebezpiecznych przedmiotów. Na chwilę obecną ustalamy sprawcę. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności, chyba że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, wówczas podlega karze pozbawienia wolności do lat 5