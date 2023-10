Kończy się sezon na grzyby. Nie powinna się za to kończyć czujność grzybiarzy

– radzi grzyboznawca Jerzy Rumiński.

Poznański sanepid przy ul. Libelta 36, udziela bezpłatnych porad grzybowych w tym, identyfikację rodzaju zebranych grzybów. W obecnym roku grzyboznawcy udzielili ponad 200 porad.

– Każda osoba, która zbierze grzyby do koszyka, ale nie ma pewności co tak naprawdę w tym koszyku ma - może udać się do WSSE. My tutaj przejrzymy koszyk i powiemy, jakie grzyby zostały zebrane oraz które z nich nie są jadalne