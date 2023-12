Koniec z jazdą hulajnogami po Poznaniu! Z jakiego powodu?

Jednym z środków transportu, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy Poznania są hulajnogi elektryczne. Tymi będzie można jeździć do poniedziałku, 4 grudnia. Lime ogłasza koniec sezonu i przerwę jesienno-zimową.

Czytaj też: Pięć lat z e-hulajnogami i miliony przejechanych kilometrów

- Cieszymy się, że rozwiązania z zakresu mikromobilności są coraz bardziej popularne w Polsce. Dziękujemy mieszkańcom Poznania za to, że korzystając z naszych urządzeń przyczynili się do redukcji poziomu emisji CO2 o 26 ton. Teraz rozpoczynamy przeglądy naszej floty, gdyż bezpieczeństwo użytkowników to nasz priorytet. Kontynuujemy także rozmowy z kolejnymi miastami, które dostrzegają potencjał w mikromobilności. Wrócimy wiosną i nadal będziemy zapewniać najwyższej jakości usługę naszej niezawodnej społeczności