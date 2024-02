Kontrowersje wokół wyborów rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

O sprawie informuje poznańska "Gazeta Wyborcza".

Zasady wyborów nowego rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ostro oprotestował prof. Rafał Górczyński, wykładowca w Pracowni Rzeźby i potencjalny kandydat na rektora. Napisał on obszerny list, który wysłał mailem do społeczności akademickiej. Jego zdaniem tegoroczne wybory nie przebiegają w sposób demokratyczny.

Dlaczego? Zgodnie z przyjętymi zasadami na liście kandydata na rektora musi widnieć co najmniej 20 proc. imiennych podpisów osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli dany podpis powtórzy się na więcej niż jednej liścia automatycznie unieważnia to wszystkie podpisy.