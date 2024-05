Wyjątkowy wybór na pchlim targu

Te 200 dodatkowych stoisk to dodatkowa okazja dla klientów, by znaleźć to, czego potrzebują. Lub by kupić przy okazji to, czego nie potrzebują, ale akurat trafiła się "okazja". A czego to w Komornikach nie ma? Biżuteria, antyki, meble, zastawy, odzież i obuwie, płyty, perfumy, rowery. Pełna gama wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, książki, zabawki, chemia domowa, a nawet świeże warzywa i owoce - czego dusza zapragnie.