Niedowidzący kaliszanin znów nagrał piosenkę o "Orłach" na Euro. "Nasza droga do gwiazd, pora zadziwić świat" - śpiewa MC Sobieski

- Nazywam się Patryk Bielewicz, choć bardziej znany jestem jako MC Sobieski. Od wielu lat zajmuję się muzyką, którą dzielę się z fanami na łamach mojego kanału na YouTube. Kanał śledzi ponad 150 000 osób. Nieuleczalna choroba oczu sprawiła, że z dnia na dzień widzę coraz mniej. Pomimo, że moje oczy gasną, to nigdy nie zgasła miłość do muzyki i piłki nożnej. Od dziecka jestem kibicem naszej reprezentacji i od roku 2012 wspieram ją poprzez muzykę. Postanowiłem dotrzymać tradycji i stworzyłem dla Biało-Czerwonych specjalną piosenkę. Liczę, że mój hymn dotrze do Polaków i doda im otuchy podczas turnieju - napisał do nas znany raper z miasta nad Prosną.

