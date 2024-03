Korowód i wielki jarmark na placu Wolności, czyli Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu. Zobacz, co się działo! Paweł Antuchowski

31. Kaziuk Wileński w Poznaniu rozpoczął się jak co roku od przemarszu z Fary Poznańskiej na plac Wolności. To właśnie tam do godziny 16:30 trwa zorganizowany z tej okazji jarmark. Towarzyszą mu występy artystyczne, a całość uświetni wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. W galerii prezentujemy, co można kupić na jarmarku, a także ceny niektórych produktów.