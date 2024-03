Koszykarze Enei Basket ze srebrem MP do lat 19. W półfinale poznaniacy popisali się niesamowitą pogonią. W finale chcieli to powtórzyć...

W finale nie doszło już do cudownego powrotu, choć w pewnym momencie nasi koszykarze zbliżyli się do rywali na cztery punkty.

– Kiedy już wszyscy na nas postawili krzyżyk, to sobie pomyślałem, że my udowodnimy, że w sporcie wszystko jest możliwe. Ta podświadomość klęski nas dodatkowo zmobilizowała – mówił dzień po niesamowitym półfinale trener poznaniaków.

W drodze do finału podopieczni Cezarego Kurzawskiego dokonali rzeczy niewiarygodnej w półfinale, przeciwko faworyzowanemu Śląskowi Wrocław, odrobili stratę 16 punktów po trzech kwartach, wcześniej przegrywając nawet różnicą 24 „oczek”.

Faworytem piątkowego pojedynku byli poznaniacy, którzy wygrali sześć z ośmiu ostatnich meczów ligowych. Na korzyść gospodarzy z Warszawy przemawiał fakt, że w grudniu znaleźli oni sposób na pokonanie ekipy z Poznania i – pomimo niższego miejsca w tabeli – chcieli powtórzyć taki scenariusz we własnej hali.

Mecz rozpoczął się jednak idealnie dla gości. Seryjne punktowanie ze strony Wojciecha Frasia i Patryka Pułkotyckiego zapewniło Basketowi szybkie prowadzenie. Do pewnego momentu przewaga tylko rosła, bo Wielkopolanie korzystali ze strat miejscowych koszykarzy. Finalnie w drugą odsłonę meczu to poznaniacy wchodzili z drobną zaliczką (32:28). Stało się to tuż po celnym rzucie z połowy Patryka Stankowskiego.

Po minutowej przerwie dużo więcej konkretów zaprezentowali przyjezdni. Od stanu 36:33 Basket w pochwalił się serią 18:2, a główną rolę odegrał Patryk Pułkotycki, który niczym rasowy snajper nękał rywali rzutami z dystansu. Warto odnotować, że w I połowie spotkania na boisko po kilkumiesięcznej przerwie powrócił rozgrywający, Piotr Wieloch. Doświadczony gracz wniósł sporo ożywienia i taktycznej ogłady.