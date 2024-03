Koszykarze Enei Basketu Poznań cały czas liczą się w walce o play-off. Zadanie jest trudne, ale całkiem realne

- Jest to zespół, który personalnie powinien zajmować zdecydowanie wyższe miejsce, niż obecnie. Mają świetnego Carrena Wilsona Juniora, który umiejętnościami ewidentnie przerasta tę ligę. Jeśli będzie w formie, to będzie to widać. My zrobimy jednak wszystko, aby do tego w najbliższym meczu nie doszło

- tak powiedział przed meczem z Niedźwiadkami Przemyśl trener i prezes Enei Basketu Poznań, Przemysław Szurek.

Jego podopieczni świetnie wyglądają w ostatnich tygodniach i jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeśli chodzi o walkę w tegorocznych play-offach. Co prawda zadanie to będzie trudne do zrealizowania, jednak nie niemożliwe. Pierwszy z pięciu kroków został wykonany w sobotni wieczór.