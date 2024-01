Kozy zwiedzały Fort VIIA w Poznaniu? Kora drzew została uszkodzona

Kozy w Forcie VIIA?

Jak okazało się na miejscu, kóz już nie ma, jednak bardzo dobrze widoczne są poczynione przez nie szkody. Wiele drzew jest uszkodzonych, a nawet pozbawionych kory zupełnie na odcinku około dwóch metrów. Jest to sytuacja bardzo dla nich szkodliwa.

- Na zamkniętym terenie od kilku dni widziałem, jak pasą się kozy. Obgryzały one kory drzew nawet do wysokości dwóch metrów. Jestem przyrodnikiem i wiem, że bez kory te drzewa uschną - usłyszeliśmy od czytelnika.

O tym, co stało się z drzewami w forcie poinformował nas czytelnik.

Drzewa skazane na zagładę

- Drzewa z uszkodzoną korą dookoła wcześniej czy później uschną. Są marne szanse na ich uratowanie, ponieważ trzeba by je zabezpieczyć wczesną wiosną. Należałoby wykonać szczepienia mostowe, które nie są ani proste, ani tanie i niewiele osób to robi - gorzko komentuje dr inż. Marcin Kolasiński z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Jeżeli ulegnie ona uszkodzenia, to drzewo obumiera - przekazuje dr inż. Marcin Kolasiński.

Kora drzew chroni tkankę twórczą, która znajduje się tuż pod nią. To dzięki niej drzewo może się rozwijać.

Właściciel nie zaprzecza, ale nie komentuje

- Kozy zgryzają korę, jeśli nie mają dostępu do innego pożywienia. Oprócz kóz korę drzew zgryzają także bobry - zauważa ekspert.

Wysokość uszkodzeń oraz brak zbiornika wodnego w okolicy raczej wyklucza, że mogły to być bobry. O sprawę wypasu kóz zapytaliśmy właściciela terenu, firmę Constructa Plus. Jej przedstawiciel wyraził zdziwienie, że media interesują się tym, co dzieje się na prywatnym terenie.