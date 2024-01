Kwiaciarnie zostanie wyburzona

Kto poniesie koszty rozbiórki?

Ponieważ budynek należy do właściciela kwiaciarni, to on musi go rozebrać na swój koszt. Tymczasem jego interes został zamknięty, ponieważ to miasto, a konkretnie plastyk miejski, doprowadził do wypowiedzenia umowy najmu. Tłumaczył to chęcią "usunięcia z przestrzeni miasta obiektów tymczasowych".