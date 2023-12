Krzyżacki szeląg i naczynia sprzed wieków. Odkrycie kaliskich archeologów

- Takie egzemplarze znane są ze skarbu z Kościelnej Wsi. Podobna moneta została odnaleziona podczas badań Leszka Ziąbki w 2013 roku przy kościele św. Wojciecha na Zawodziu i jeszcze spod Ostrzeszowa - mówi archeolog Adam Kędzierski z PAN. - Garncarska jest położona od strony traktu z Torunia, który do 1466 roku był on w posiadaniu Krzyżaków. Była to ważna droga handlowa z północy przez Kalisz dalej na południe, zatem w tym miejscu spokojnie można było ją odnaleźć.