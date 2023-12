- Chciałabym jeszcze raz wspomnieć o pomocy, jaką otrzymałam. Nie w ramach żadnego hasła, a szczerych podziękowań. Gdy przyjechałam do Polski, płakałam ze wzruszenia. Dziękuję, za to wsparcie, jako człowiek i jako artysta. Bardzo ciepło przyjęto mnie w pracy, co było bardzo ważne, pomagano mi nawet w codziennych sprawach, po koleżeńsku. Tak samo chciałabym podziękować dyrektorowi Piotrowi Michalakowi, bo to on wprowadził mnie w to środowisko. To wszystko było spontaniczne i pojawiło się w odpowiednim momencie, z odpowiednim szacunkiem, ale ciepło. Tak samo ludzie w Szamotułach bardzo ciepło nas przyjęli, nie słyszałam o sobie żadnego złego słowa. Na koncertach ludzie traktują mnie bardzo pozytywnie, rozpoznają mnie. To dla mnie oczywiście miłe, jako dla artysty. Za to również chciałabym podziękować. Oczywiście zapraszam na koncerty, do obserwowania moich dzieł i jeszcze raz dziękuję, za tak miłe przyjęcie. Odpowiednie miejsce pozwoliło mi wrócić do siebie. Dziękuję Polakom, Szamotulanom, pracownicom Szamotulskiego Ośrodka Kultury, również Panu Eugeniuszowi Tacikowi, który mnie tutaj zaprosił, oraz wszystkim tym, którzy w odpowiednim momencie okazali wsparcie.