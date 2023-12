Po stu latach otwarto grób gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy. Archeolodzy zarejestrowali, co znajduje się we wnętrzu grobowca Katarzyna Baksalary

Już informowaliśmy o tym, że historycy oraz archeologowie chcą zajrzeć do grobowca generała Józefa Wybickiego w Brodnicy. Pierwsze wykopy odbyły się jeszcze przed świętami, były to wykopy sondażowe, natomiast w piątek 29 grudnia udało się nie tylko odsłonić sklepienie grobowca, ale i zobaczyć, co znajduje się wewnątrz grobu, gdzie pierwotnie został pochowany autor słów hymnu polskiego.