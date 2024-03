W Wielkopolsce odkopano szczątki niemieckiego żołnierza. Spocznie on na cmentarzu w Poznaniu

Odkrycie archeologiczne w Łomnicy

Są miejsca, które świadczą o historii, ale od lat są owiane tajemnicą. Tak było z mogiłą w Łomnicy, w gminie Trzcianka, o której zapomnieć nie dali mieszkańcy wsi. Przy mało uczęszczanej drodze przy lesie, stał niewielki drewniany krzyż i znicze. To one były dowodem na to, że przed laty w tym miejscu ktoś został pochowany.

W marcu w Łomnicy pojawili się archeolodzy z Poznania, którzy oficjalnie podziękowali twórcy kanału Żelazny - Projekt Spadochroniarze 1944-45 na YouTube, sołtys wsi Łomnica, a także lokalnej społeczności za troskę o to miejsce. Bo dzięki nim ślad po nim nie zaginął.