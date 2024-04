Oto niesamowita, zapomniana wieś w Wielkopolsce. Ludzie mieszkali tu 5100 lat temu! Zobacz zdjęcia!

- "Archeolog stanął nad brzegiem, spojrzał w dół, a nie dowierzając własnym oczom, pochylił się, by sprawdzić, czy się nie pomylił. Znieruchomiał, po prostu, z wrażenia. Na wyschniętym, spękanym dnie zobaczył bowiem częściowo odsłonięte zbrązowiałe belki, ułożone kiedyś w tym miejscu - jak mawiają ludzie uczeni - intencjonalnie. Już po wstępnym oczyszczeniu znaleziska z ziemi i torfu okazało się, że był to, być może, fragment drewnianej konstrukcji, w kształcie litery A, o długości około metra osiemdziesiąt i szerokości osiemdziesięciu centymetrów. Belki, noszące ślady nacięć i zapewne tak zwanego "capowania", czyli rodzaju łączenia, zachowały się w zupełnie dobrym stanie, jak na swój wiek, dzięki konserwującym właściwościom wody i torfu. Bliżej brzegu, spod ziemi nie wybranej wtedy przez koparkę, wystawały kolejne belki, a jeszcze inne - z pionowej ściany wyznaczającej brzegi stawu. Wprawdzie potem archeolodzy znaleźli tu jeszcze kilka narzędzi z krzemienia, kopaczkę, motykę i sadzak z poroży jeleni, bursztynowy paciorek, a także liczne sczerniałe kości - wśród nich szczękę szczupaka, czaszkę psa oraz kość kręgową jakiegoś innego ssaka, ale wszystko to wyglądało, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jak pozostałości kultury łużyckiej, z okresu od 1200 do 700 lat przed naszą erą…"