Które branże uznajemy za najmniej i najbardziej atrakcyjne? Sprawdź wyniki badania

W ocenie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, narastającym problemem jest roszczeniowość ze strony pacjentów i ich rodzin.

– Lekarze pracujący w szpitalach są szczególnie narażeni na to zjawisko. Wśród moich koleżanek i kolegów nie znam chyba nikogo, kto by się z nim nie zetknął. Pełnię też funkcję Rzecznika Praw Lekarza i widzę na co dzień, że hejt z jakim stykają się lekarze, a zwłaszcza szpitalnicy, staje się nie do zniesienia