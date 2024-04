"Kucharz musi mieć serducho". Wielka kulinarna feta prosto z lat 70. i 80. w Hotelu Mercure w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Wielka kulinarna feta w Hotelu Mercure w Poznaniu

Pracę w poznańskim hotelu zaczął w 1994 roku jako kelner. Dziś już w innej roli stanął przed wyzwaniem powrotu do przeszłości, by razem z kucharzami oraz kelnerami zabrać gości do lat 70. i 80.

- Kiedyś nie do pomyślenia było serwowanie burgerów czy kanapek. Obecnie jest to na porządku dziennym. Restauracja hotelowa kiedyś kojarzyła się z białymi obrusami, wykwintnym nakryciem, kelnerem w muszce. Odeszliśmy od tego, jednak wraz z jubileuszem powracamy do tych czasów. Menu będzie dostępne do końca roku - mówi menadżer restauracji.

- Z ogromną przyjemnością spróbowałam tournedos “Rossini”. Wieloletni goście, pytali się, kiedy będzie ta potrawa, zawierająca polędwice z wątróbką. Powiedziałam “kiedyś to zrobimy”. Cieszę się, że mieliśmy okazję, by spróbować to przepyszne danie - wyznaje Maria Przybylska, szefowa gastronomii w Hotelu Mercure.

Specjalne menu z okazji 60-lecia Hotelu Mercure w Poznaniu

- Delicja, brzoskwinia z puszki, sandacze czy polędwice były dostępne tylko w hotelach klasy luks. To właśnie dlatego przyjeżdżali tu najważniejsi goście z całego świata. Osoby, które mogły sobie pozwolić, by przyjść do restauracji były bardzo usytuowane - dopowiada szefowa gastronomi Maria Przybylska.

Dla emerytowanego kucharza - pana Wojciecha, wielki jubileusz to okazja, by pomimo wieku oraz choroby, wrócić do kuchni, w której rozpoczęła się jego przygoda. Nie zabrakło okazji do wspomnień.