Kwitną piękne pola rzepaku w Wielkopolsce. Zobacz wyjątkowe zdjęcia fotoreportera "Głosu"

Żółte pola rzepaku w Wielkopolsce

Rzepak to jedna z ważniejszych roślin uprawnych, z której powstaje żywność, pasza i olej. Roślina ma także walory estetyczne, ponieważ jej kwiaty kwitną na intensywny żółty kolor, który można podziwiać z okien samochodów i podczas spacerów.

Malownicze tło dla "rzepiar"

Wraz z rozpoczęciem kwitnienia rzepaku rozpoczyna się... sezon na "rzepiary", czyli osoby, które pozują do sesji zdjęciowych w polach rzepaku. Malownicze tła z jaskrawo żółtych kwiatów są okazją do stworzenia pięknych i klimatycznych zdjęć, które "rzepiary" chętnie udostępniają w mediach społecznościowych.

Miłośnikami tego trendu nie są rolnicy, którzy przypominają "rzepiarom" o tym, by przy okazji wizyty na polu nie niszczyć roślin. Jakie miejsca na polu rzepaku wybrać, by nie było strat, a widoki wciąż były piękne? Przeczytasz tutaj: Rzepak już kwitnie na polu i Instagramie. Na co uważać robiąc zdjęcia? Rolnik radzi nie tylko tzw. rzepiarom