Lech Poznań: Gergo Lovrencsics i Barry Douglas opuszczają swoje kluby. Kibice namawiają ich do powrotu do Kolejorza

Jak donosi Nemzetisport, Loverencsics raczej pozostanie w Budapeszcie. W swoich szeregach chce go mieć Honved. Chociaż konkretne negocjacje dotyczące jego kontraktu jeszcze się nie rozpoczęły, 39-krotny reprezentat Wegier nie negocjował z żadnym innym klubem.

Szkot w przeszłości spędził dwa i pół roku w Lechu Poznań, z którym wygrał ekstraklasę i Superpuchar Polski. Następnie lewy obrońca zdecydował się na przeprowadzkę do Konyasporu, skąd trafił do Anglii, najpierw zasilając barwy Wolverhampton Wanderers. Tam grał znakomicie w 42 występach udało mu się strzelić 5 goli i zaliczyć 15 asyst. Miał ogromny udział w awansie "Wilków" do Premier League, ale klub uznał, że w elicie potrzebny mu jest bardziej klasowy zawodnik.

Wolverhamton oddał go do Leeds, gdzie też świętował awans do Premier League

Ostatni sezon spędził w Blackburn Rovers, gdzie już niestety nie miał tak dobrych liczb - tylko dwie asysty. Kibice Lecha Poznań chętnie widzieliby go znów w Kolejorzu. Widać to w komentarzach pod jego wpisem na Twitterze. Lech bardzo będzie potrzebował dobrego lewego obrońcy, ale wątpliwe jest, by sprostał wymaganiom finansowym Szkota, który z łatwością znajdzie sobie klub w Championship.