Lech Poznań gra z Lechią Gdańsk o honor. Trener Maciej Skorża robi "przegląd wojsk" i stawia przed sobą wyzwania

- Mam tak jak i Lech wspólnie coś do udowodnienia - mówił Maciej Skorża, gdy obejmował posadę po Dariuszu Żurawiu. Kolejorz i jego trener mają długą serię bez wygranej. Skorża prowadząc poznański zespół na zwycięstwo czeka od lipca 2015 roku. Wtedy to właśnie Lech pokonał Lechię 2:1. Czy historia zatoczy koło i przełamanie nastąpi też w meczu z gdańszczanami?

W każdym razie jego drugie wejście do klubu z Bułgarskiej przypomina to z 2014, gdy Lech w jego debiucie przegrał po beznadziejnym spotkaniu 0:1 z Jagiellonią. Teraz z Rakowem też nie miał nic do powiedzenia, a o pierwszej połowie sam trener powiedział, że był zaszokowany obrazem gry jego drużyny.

- Źle weszliśmy pod względem mentalnym w ten mecz. Za mało podejmowaliśmy walki i ryzyka. Dla mnie to wyzywanie, dlaczego tak się stało. Przed spotkaniem jakoś nie chciałem specjalnie motywować zawodników. W końcu przyszedł nowy trener , więc nie chciałem wywierać dodatkowej presji. Być może drużyna właśnie tego potrzebuje. W aspekcie mentalnym mamy wiele do zrobienie - stwierdził Maciej Skorża.

- Muszę przenalizować sytuację, poszukać rezerw w zespole, podjąć dobre decyzje przed kolejnym sezonem. Rozmawiałem z Niką Kwekweskirim o tym, czego się po nim spodziewam. Takie rozmowy są potrzebne, by przyjąć właściwy model pracy z drużyną. Przed nami, sztabem szkoleniowym i całym klubem jest wiele pracy. Lech to inna drużyna niż ta z 2014 roku. To inni piłkarze, na pewno nie mogę zrobić wszystkiego, co wtedy, by zdobyć mistrzostwo Polsk. Powielenie tego teraz może nie dać efektu - podsumował nowy szkoleniowiec Kolejorza.

