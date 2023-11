Lech Poznań objął patronatem kolejny wielkopolski klub. To beniaminek czwartej ligi

Dzięki podpisanej umowie patronackiej między zespołami, wychowankowie Ostrovii mają okazję do współpracy z trenerami, którzy na co dzień działają w jednej z najlepszych szkółek i akademii piłkarskich w Polsce.

- To porozumienie stanowi dla nas kolejne po otrzymaniu złotego certyfikatu PZPN potwierdzenie, że coraz lepiej pracujemy z młodzieżą. Umowa z najlepszym wielkopolskim klubem, który jest wizytówką naszego regionu to cenny krok naprzód. Możemy wiele czerpać od Lecha w kontekście szkolenia wychowanków i wprowadzania ich do pierwszego zespołu. To spore wyróżnienie zarówno dla nas, jak i całego miasta. Dzięki miastu dysponujemy nowoczesną bazą, którą konsekwentnie rozwijamy. Jako organizacja podejmujemy szereg działań i liczymy, że dzięki tej umowie będziemy w stanie jeszcze efektywniej go rozszerzać