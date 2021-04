Lech Poznań się zmienia. Ważna deklaracja trenera Macieja Skorży. Odwracają się priorytety. Będzie zmiana w środku pola?

Jesper Karlstroem, to piłkarz, któremu będzie się bardzo uważnie przyglądał Maciej Skorża. Szwed na razie raczej nie pasuje do jego koncepcji.Zobacz też:

Trener Lecha Poznań Maciej Skorża robi "przegląd wojsk" w swoim zespole. Kolejną okazją dla piłkarzy, by udowodnić swoją przydatność w Kolejorzu będzie piątkowy mecz z Podbeskidziem w Bielsku - Białej (początek godz.20.30). Na konferencji prasowej przed tym spotkaniem, szkoleniowiec trener przedstawił swoją wizję drużyny. Zdecydowanie różną od swojego poprzednika.

Ta zmiana dotyczy przede wszystkim środka pola i roli w zespole zawodnika grającego na pozycji numer 6. - Potrzebuję szóstki grającej do przodu, kreującej sytuacje. Cenię szóstkę, która potrafi odebrać piłkę, a potem kreować sytuacje. Potrzebuję szóstki, która nawet potrafi wejść w pole karne, namawiam zawodników występujących na tej pozycji do takiej gry - zadeklarował trener Maciej Skorża. Jakość piłkarzy Lecha Poznań pozwala na granie w różnych formacjach - mówi Grzegorz Wojtkowiak

Co to oznacza? Nowy szkoleniowiec odchodzi od koncepcji preferowanej przez Dariusza Żurawia. Poprzedni szkoleniowiec i dyrektor sportowy sprowadzili do klubu dwóch zawodników, którzy mają zupełnie inną charakterystykę. Karlo Muhar wypożyczony do Kayserispor czy Jesper Karlstroem są zawodnikami na wskroś defensywnymi. Nie mają walorów ofensywnych. Kolejorz co prawda zakontraktował już Radosława Murawskiego, ale on w swoim obecnym klubie Denizlispor, też nie ma rewelacyjnych liczb - 1 gol i 2 asysty w 28 meczach.

Czy Lech w tym okienku transferowym będzie musiał więc sprowadzić odpowiedniego zawodnika, by zaspokoić oczekiwania szkoleniowca? Zobaczymy. W każdym razie Skorża ma zamiar uważnie przyglądać się Karlstroemowi.

- Jesper rozegrał u mnie tylko 45 minut z Rakowem, a jest to zawodnik, którego chcę poznać, poznać jego wszystkie zalety. To może być silny punkt w naszej drużynie, na pewno w którymś z meczów do końca sezonu wyjdzie w podstawowym składzie, bo bardzo mocno na niego liczę - powiedział trener.

Maciej Skorża zdradził też, jak ma grać w przyszłym sezonie Lech Poznań. - Zawodnicy muszą być mobilni. Przygotowanie motoryczne jest absolutnie kluczowe. Chcemy grać wysokim pressingiem, szybko odbierać piłkę po stracie, przygotowanie fizyczne w nowym sezonie musi być na najwyższym poziomie - stwierdził.

Nowy trener Lecha powiedział też, czego oczekuje od swoich podopiecznych w najbliższym, piątkowym meczu w Bielsku-Białej z Podbeskidziem.

– To kolejna bitwa, którą chcemy wygrać. Chcę, by drużyna znów zrobiła krok naprzód. Kluczem będzie głowa zawodników i to, jak zaczniemy ten mecz. Podbeskidzie to zespół, który gra o życie, dlatego musimy im dorównać determinacją. Od wczoraj uczulam drużynę, żeby nikogo nie lekceważyła, nie możemy patrzeć na miejsce Podbeskidzia w tabeli. Podbeskidzie to wymagający rywal, w aspekcie mentalnym będą robić wszystko, by wygrać - stwierdził Maciej Skorża

