Lech Poznań w sobotę znów zmierzy się z rolą faworyta. Te liczby mówią wszystko

Po czterech latach przerwy, spowodowanej spadkiem łodzian z ekstraklasy i grą w I lidze, znów dojdzie to pojedynku tych zasłużonych w historii naszego futbolu klubów.

Będzie to już 99 starcie Kolejorza z ŁKS. Do pierwszej konfrontacji doszło już w 1948 roku. Ten mecz Kolejorz przegrał, ale za to w rewanżu rok później odniósł zwycięstwo aż 8:1.

W starciach Lecha Poznań z ŁKS wysokich wyników zresztą nie brakowało. Kolejorz ma na koncie też zwycięstwa 6:0 (1979/80) czy 5:0 (2011/12), ale w 1957 roku też musiał przełknąć gorzką pigułkę po porażce 1:8. W historii meczów między tymi drużynami znajdujemy też hokejowy rezultat 7:5. Takim zwycięstwem ŁKS zakończył się mecz w sezonie 1984/85.