Lech Poznań - Wisła Płock 2:2: Piękne gole Ishaka i Kamińskiego nie wystarczyły do zwycięstwa [ZDJĘCIA]

Lech był zdecydowanym faworytem tego meczu. Wygrał 8 kolejnych meczów z Wisłą u siebie, w ostatnich 9 meczach ligowych w Poznaniu zawsze strzelał Wiśle minimum 2 gole, co więcej jeszcze nigdy nie przegrał z Nafciarzami w ekstraklasie. "Ruszamy pełną parą" - głosił wielki transparent w Kotle, bo przecież Kolejorz przegrał inauguracyjny mecz.

Tymczasem do przerwy było 0:1. Goście nieoczekiwanie objęli prowadzenie w 17 minucie. Po dalekim wrzucie z autu, Uryga główkował niecelnie, ale na jego szczęście trafił w rękę Satki. Była to absolutnie przypadkowa sytuacja, ale arbiter wskazał na wapno. Rzut karny wykorzystał Mateusz Szwoch. Uderzył mocno w środek bramki, a Filip Bednarek rzucił się w lewy róg.

Lech próbował akcjo oskrzydlających. Jóźwiak z Puchaczem zawsze byli jednak podwajani lub nawet potrajani, a gdy była okazja do dośrodkowania, w świetle bramki stało trzech piłkarzy Wisły i piłka nie docierała do Ishaka.

Po pół godzinie gry, frustracja lechitów narastała, ale nie przekładało się to na tempo akcji. Niestety gospodarze rozgrywali swoje akcje zbyt wolno, często za długo holowali piłkę. A to było wodą na młyn Nafciarzy.

Lechici odpowiedzieli jednak w najlepszy z możliwych sposobów. W 56. min. Pedro Tiba wdał się w ryzykowny drybling, założył siatkę obrońcy i w odpowiednim momencie przekazał piłkę Ishakowi. Szwed pokazał swój kunszt. Ładnie się zastanowił i precyzyjnie uderzył w kierunku dalszego słupka, doprowadzając do remisu.

Ishak w ostatniej akcji pierwszej odsłony mógł doprowadzić też do wyrównania, kiedy delikatnie trącił piłkę po strzale Ramireza. Bramkarzowi Wisły znów jednak pomógł słupek.

Akcja po jakiej 12 min. później Lech objął prowadzenie była natomiast z gatunku palce lizać. Znakomitym dalekim podanie w pole karne popisał się Jakub Moder. Idealnie do tej piłki wyszedł Jakub Kamiński. W pełnym biegu cudownie złożył się do główki i z 11 metrów trafił pod poprzeczkę. To była bramka stadiony świata, w stylu Thierry Henry'ego lub Denisa Bergkampa!