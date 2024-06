Lech Poznań zagra sparing z Piastem, a nie Lechią Gdańsk

-Piłkarze i trenerzy Lechii Gdańsk dzwonią do Paolo Urfera. Od dwóch miesięcy są bez wypłat. Zgrupowanie w Cetniewie będzie, bo jest opłacone. Lechia Gdańsk ponownie utknęła w problemach finansowych. Zaległości są wobec piłkarzy, pracowników klubu czy chociażby ochrony. Wobec tej ostatniej to już ponad milion złotych. Jak się dowiedzieliśmy, to minęły już dwa miesiące odkąd piłkarze i trenerzy nie otrzymują wynagrodzeń. Nic dziwnego, że jest to dziś jeden z głównych tematów wśród piłkarzy. Zawodnicy po raz pierwszy reagowali na zaległości podczas zimowego zgrupowania w Turcji. Wówczas udało się problem zażegnać, a sytuację uspokoić. Była też opcja, aby na znak protestu odmówić wyjścia na trening. Teraz wszystko wraca i nikomu nie jest do śmiechu. Trenerzy i piłkarze są w kontakcie telefonicznym z prezesem Paolo Urferem i słyszą kolejne obietnice, że niedługo zaległości zostaną uregulowane i kwestie finansowe się poprawią. Jest jednak coraz więcej osób mocno zdenerwowanych, a granica cierpliwości i wytrzymałości została już przekroczona. Wszystkim w klubie pozostaje tylko wierzyć w to, że Urfer znajdzie pieniądze i zacznie spłacać zaległości - piszą dziennikarze z Pomorza.